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Верховний представник ЄС Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС

20 січня 2024 10:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Верховний представник ЄС Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель напередодні заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського бойового угруповання ХАМАС. При цьому прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заперечує такі звинувачення.

Про це повідомляє Reuters.

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Нетаньягу звинуватили у підтримці правителів Гази ХАМАС

Деякі противники ізраїльського уряду та світові видання звинуватили уряд Нетаньягу у підтримці керівників сектора Гази ХАМАС протягом багатьох років. Вони вважають, що допомога Ізраїля дозволила Катару фінансувати Газу.

"ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську автономію на чолі з ФАТХ", — зазначив Боррель у своїй промові під час виступу в Іспанії.

На думку Борреля, єдиним мирним рішенням є створення палестинської держави.

"Ми віримо, що рішення про створення двох держав, нав’язане ззовні, принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативі", — додав верховний представник ЄС.

ХАМАС здійснив несподіваний напад на південь Ізраїлю з Гази 7 жовтня, убивши 1400 людей і захопивши близько 240 заручників.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльський уряд розпочав контрнаступ, у результаті якого було вбито понад 24 700 палестинців. ХАМАС управляє сектором Гази з 2007 року після короткої громадянської війни з силами, лояльними до руху ФАТХ на чолі з президентом Махмудом Аббасом який очолює Організацію визволення Палестини.

Ізраїль критикує різні країни, включно з рідною Іспанією Борреля, за те, що вона виявляє симпатію до ХАМАСу.

Нагадаємо, стало відомо, що бойовики ХАМАСу планували теракти в Європі, Африці та на Близькому Сході. Таку заяву опублікувала канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Додамо, Ізраїль продовжить вести бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.

Ізраїль
війна
ХАМАС
Жозеп Боррель

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