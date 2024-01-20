Верховний представник ЄС Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель напередодні заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського бойового угруповання ХАМАС. При цьому прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заперечує такі звинувачення.
Про це повідомляє Reuters.
Нетаньягу звинуватили у підтримці правителів Гази ХАМАС
Деякі противники ізраїльського уряду та світові видання звинуватили уряд Нетаньягу у підтримці керівників сектора Гази ХАМАС протягом багатьох років. Вони вважають, що допомога Ізраїля дозволила Катару фінансувати Газу.
"ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську автономію на чолі з ФАТХ", — зазначив Боррель у своїй промові під час виступу в Іспанії.
На думку Борреля, єдиним мирним рішенням є створення палестинської держави.
"Ми віримо, що рішення про створення двох держав, нав’язане ззовні, принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативі", — додав верховний представник ЄС.
ХАМАС здійснив несподіваний напад на південь Ізраїлю з Гази 7 жовтня, убивши 1400 людей і захопивши близько 240 заручників.
За даними міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльський уряд розпочав контрнаступ, у результаті якого було вбито понад 24 700 палестинців. ХАМАС управляє сектором Гази з 2007 року після короткої громадянської війни з силами, лояльними до руху ФАТХ на чолі з президентом Махмудом Аббасом який очолює Організацію визволення Палестини.
Ізраїль критикує різні країни, включно з рідною Іспанією Борреля, за те, що вона виявляє симпатію до ХАМАСу.
Нагадаємо, стало відомо, що бойовики ХАМАСу планували теракти в Європі, Африці та на Близькому Сході. Таку заяву опублікувала канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
Додамо, Ізраїль продовжить вести бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.
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