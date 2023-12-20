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Верховный суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций

20 декабря 2023 12:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Верховный суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций
Российский миллиардер Роман Абрамович. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховный суд Европейского Союза 20 декабря подтвердил санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, применявшиеся к нему после начала войны России в Украине. Ранее миллиардер судился с намерением отменить включение себя в санкционный список.

Об этом пишет Reuters.

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Так, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников и ряда российских бизнесменов, среди которых Роман Абрамович, и заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов.

В то же время российский миллиардер подал судебный иск против этого.

"Общий суд отклоняет иск, поданный господином Абрамовичем, тем самым оставляя в силе ограничительные меры, предпринятые против него", — говорится в решении суда ЕС.

Отмечается, что Абрамович стал одним из самых влиятельных бизнесменов мира после распада Советского Союза в 1991 году. Forbes оценивает его состояние в 9,2 млрд дол.

Напомним, что 18 декабря официальный журнал ЕС показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Также мы писали, что Европейский Союз вводит более жесткие правила механизма для прекращения схем, по которым происходит обход санкций из-за манипулирования данными AIS. В частности, усилится мониторинг и обмен данными о танкерах, которые могут обнаруживать суда российского происхождения.

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