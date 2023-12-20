Верховний суд ЄС відхилив позов Абрамовича щодо скасування санкцій

Російський мільярдер Роман Абрамович. Фото: росЗМІ

Верховний суд Європейського Союзу 20 грудня підтвердив санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, які були застосовані до нього після початку війни Росії в Україні. Раніше мільярдер позивався з наміром скасувати включення себе до санкційного списку.

Про це пише Reuters.

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Так, після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України у лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти російських посадовців та низки російських бізнесменів, серед яких був Роман Абрамович, і водночас заморозив російські активи на сотні мільярдів доларів.

Натомість російський мільярдер подав судовий позов проти цього.

"Загальний суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим залишаючи в силі обмежувальні заходи, вжиті проти нього", — йдеться в рішенні суду ЄС.

Зазначається, що Абрамович став одним із найвпливовіших бізнесменів світу після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Forbes оцінює його статки в 9,2 млрд дол.

Нагадаємо, що 18 грудня офіційний журнал ЄС показав перелік фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції в межах ухваленого 12-го пакета Євросоюзу. До списку навіть потрапили родичі колишнього президента Росії Дмитра Мєдвєдєва.

Також ми писали, що Європейський Союз запроваджує більш жорсткі правила механізму, щоб припинити схеми, за якими відбувається обхід санкцій через маніпулювання даними AIS. Зокрема, посилиться моніторинг й обмін даними про танкери, які можуть виявляти судна російського походження.