Выборы Путина — как россияне эксплуатируют студентов на временно оккупированных территориях

Студенты учатся на занятиях. Фото: freepik.com

Центр национального сопротивления (ЦНС) рассказал, что россияне на временно оккупированных территориях занимаются подготовкой "наблюдателей", отбираемых среди студентов. Они будут организовывать фальсификацию итогов на выборах.

Об этом Центр национального сопротивления сообщает в Telegram в воскресенье, 4 февраля.

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Центр отметил, что оккупационная администрация установила университетам количество студентов для "работы на выборах". Учебные заведения должны отобрать соискателей образования, которые будут наблюдателями. Позже им проведут инструктаж по поводу будущих фальсификаций.

"Заметим, "выборы" россияне будут проводить в течение нескольких дней. Чтобы создать видимость высокой явки, Кремль допускает "голосование" по месту жительства без паспорта РФ. Это позволит использовать заранее подготовленные группы "избирателей" на нескольких смежных "участках", — говорится в материале.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Сопротивление"

Что известно о выборах президента РФ на ВОТ

Напомним, что Россия намерена привлечь оккупантов к президентским выборам на временно захваченных территориях. Это связано с тем, что враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

Также мы сообщали, что россияне начали свозить россиян во временно оккупированный Бердянск Запорожской области, чтобы "нарисовать" явку на выборах президента РФ. Они будут голосовать по месту фактического пребывания.

Добавим, что российская центральная избирательная комиссия обнародовала рейтинг первой четверки кандидатов в президенты РФ на мартовских выборах в 2024 году. Известно, на каком месте в списке Владимир Путин.