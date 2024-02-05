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Вибори Путіна — як росіяни експлуатують студентів на тимчасово окупованих територіях

5 лютого 2024 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибори Путіна — як росіяни експлуатують студентів на тимчасово окупованих територіях
Студенти вчаться на заняттях. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Центр національного спротиву (ЦНС) розповів, що росіяни на тимчасово окупованих територіях займаються підготовкою "спостерігачів", яких відбирають серед студентів. Вони організовуватимуть фальсифікацію підсумків на виборах.

Про це Центр національного спротиву повідомляє в Telegram в неділю, 4 лютого.

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Центр зазначив, що окупаційна адміністрація встановила університетам кількість студентів для "роботи на виборах". Навчальні заклади повинні відібрати здобувачів освіти, які будуть "спостерігачами". Пізніше їм проведуть інструктаж щодо майбутніх фальсифікацій.

"Зауважимо, "вибори" росіяни проводитимуть протягом кількох днів. Щоб створити видимість високої явки, Кремль допускає "голосування" за місцем проживання без паспорта РФ. Це все дозволить використовувати наперед підготовлені групи "виборців" на кількох суміжних "дільницях", — йдеться в матеріалі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Спротив"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Спротив"

Що відомо про вибори президента РФ на ТОТ

Нагадаємо, що Росія має наміри залучити окупантів до президентських виборів на тимчасово захоплених територіях. Це пов'язано з тим, що ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

Також ми повідомляли, що росіяни почали звозити росіян до тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, щоб "намалювати" явку на виборах президента РФ. Вони голосуватимуть за місцем фактичного перебування.

Додамо, що російська центральна виборча комісія оприлюднила рейтинг першої четвірки кандидатів у президенти РФ під час березневих виборів у 2024 році. Відомо, на якому місці в списку Володимир Путін.

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Україна
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окупація
Росія

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