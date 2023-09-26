Мощные взрывы в Кривом Роге сейчас 26 сентября

Последствия вражеской атаки. Фото: Google

После шести утра в Кривом Роге раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы Украины сообщили, что в стране снова начала распространяться воздушная тревога. Враг снова забрасывает нас ракетами.

О взрывах в городе также сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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В Кривом Роге очень громко. Там раздаются взрывы.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В большинстве областей Украины до сих пор остается опасность. Карта тревог сейчас такова:

Напомним, около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники. Также существует угроза баллистики. Воздушные силы сообщают также об активности вражеской тактической авиации по восточному и юго-восточному направлениям.