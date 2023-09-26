Потужні вибухи у Кривому Розі зараз 26 вересня

Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Після шостої ранку у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили України повідомили, що в країні знову почала поширюватися повітряна тривога. Ворог знову нас закидає ракетами.

Про вибухи у місті також повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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У Кривому Розу дуже гучно. Там лунають вибухи.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У більшості областей України досі залишається небезпека. Мапа тривог нині така:

Нагадаємо, близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники. Також існує загроза балістики. Повітряні сили повідомляють також про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.