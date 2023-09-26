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Вибух у Кривому Розі: чим атакує ворог

26 вересня 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Кривому Розі зараз 26 вересня
Наслідки ворожої атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після шостої ранку у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили України повідомили, що в країні знову почала поширюватися повітряна тривога. Ворог знову нас закидає ракетами.

Про вибухи у місті  також повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

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Потужні вибухи у Кривому Розі зараз 26 вересня

У Кривому Розу дуже гучно. Там лунають вибухи.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 26 вересня

У більшості областей України досі залишається небезпека. Мапа тривог нині така:

Карта тривог 26 вересня

Нагадаємо, близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники. Також існує загроза балістики. Повітряні сили повідомляють також про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. 

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