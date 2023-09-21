Взрывы в Ивано-Франковской области сегодня 21 сентября — фейк

Взрыв в городе ночью. Фото: google.com

Сегодня утром, 21 сентября, мониторинговые каналы обнародовали информацию о взрывах в Ивано-Франковской области.

Информация об этом событии не подтвердилась, передает Новини.LIVE.

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Утром 21 сентября в Ивано-Франковской области не было взрывов и не работала ПВО. Людей призывают доверять только официальным источникам информации, а не местным пабликам или неофициальным телеграм-каналам.

Добавим, что в 06:40 в областях Украины последовали отбои. Предварительно ракет в небе не было.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Хмельницкой области утром, 21 сентября, раздаются очень мощные взрывы. Воздушная тревога в Украине продолжается.

Также мы писали, что мощные взрывы слышали жители Киева утром, 21 сентября. По официальной информации, это работа ПВО, однако угроза повторных ударов остается очень высокой.

Добавим, что вражеские ракеты шарят воздушным пространством Украины сегодня утром, 21 сентября. В результате жители Харькова слышат сильные взрывы в городе.