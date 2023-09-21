Вибухи в Івано-Франківській області сьогодні 21 вересня — фейк

Вибух в місті вночі. Фото: google.com

Сьогодні зранку, 21 вересня, моніторингові канали оприлюднили інформацію про вибухи в Івано-Франківській області.

Інформація про цю подію не підтвердилася, передає Новини.LIVE.

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Зранку 21 вересня в Івано-Франківській області не було вибухів та не працювала ППО. Людей закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації, а не місцевим паблікам або неофіціним телеграм-каналам.

Додамо, що о 06:40 в областях України пішли відбої. Попередньо ракет у небі не було.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Хмельницькій області зранку, 21 вересня, лунають дуже потужні вибухи. Повітряна тривога в Україні триває.

Також ми писали, що потужні вибухи чули жителі Києва сьогодні зранку, 21 вересня. За офіційною інформацією, це робота ППО, однак загроза повторних ударів залишається вкрай високою.

Додамо, що ворожі ракети нишпорять повітряним простором України сьогодні зранку, 21 вересня. Внаслідок цього мешканці Харкова чують сильні вибухи в місті.