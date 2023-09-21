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Вибух в Івано-Франківській області — фейк

21 вересня 2023 06:19
оновлено: 09:39
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Івано-Франківській області сьогодні 21 вересня — фейк
Вибух в місті вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні зранку, 21 вересня, моніторингові канали оприлюднили інформацію про вибухи в Івано-Франківській області.

Інформація про цю подію не підтвердилася, передає Новини.LIVE. 

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Вибух в Івано-Франківській області — фейк

Зранку 21 вересня в Івано-Франківській області не було вибухів та не працювала ППО. Людей закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації, а не місцевим паблікам або неофіціним телеграм-каналам. 

Додамо, що о 06:40 в областях України пішли відбої. Попередньо ракет у небі не було.

Мапа повітряних тривог в Україні 21 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Хмельницькій області зранку, 21 вересня, лунають дуже потужні вибухи. Повітряна тривога в Україні триває.

Також ми писали, що потужні вибухи чули жителі Києва сьогодні зранку, 21 вересня. За офіційною інформацією, це робота ППО, однак загроза повторних ударів залишається вкрай високою.

Додамо, що ворожі ракети нишпорять повітряним простором України сьогодні зранку, 21 вересня. Внаслідок цього мешканці Харкова чують сильні вибухи в місті.

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