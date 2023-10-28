Мощные взрывы в Днепропетровской области: подробности атаки

Взрывы раздаются в Днепропетровской области, чем атакует враг
Враг продолжает атаковать Украину. Так, сейчас 28 октября в Днепропетровской области раздаются мощные взрывы. Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одесской области. Опасность атаки остается до сих пор. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Карта Воздушных тревог.
Мощные взрывы в Днепропетровской области сейчас, 28 октября
Взрывы раздаются в Днепропетровской области. По предварительным данным, состоялся запуск "Калибров".
Сообщается, что это работает наша ПВО.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
01:12:
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Кривом Рогу.
Напомним, мощные взрывы раздавались 28 октября в Одесской области. Местные жители начали сообщать о громких звуках около 00:23. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Также небезопасно в Луганской области и Крыму.
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