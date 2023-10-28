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Взрывы раздаются в Днепропетровской области, чем атакует враг

28 октября 2023 01:07
обновлено: 01:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Днепропетровской области: подробности атаки
Взрывы раздаются в Днепропетровской области. Фото иллюстративное: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг продолжает атаковать Украину. Так, сейчас 28 октября в Днепропетровской области раздаются мощные взрывы. Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одесской области. Опасность атаки остается до сих пор. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Карта Воздушных тревог.

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Мощные взрывы в Днепропетровской области сейчас, 28 октября

Взрывы раздаются в Днепропетровской области. По предварительным данным, состоялся запуск "Калибров".

Воздушная тревога 28 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Карта воздушных тревог

Сообщается, что это работает наша ПВО.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Воздушная тревога 28 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Карта воздушных тревог

01:12:

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Кривом Рогу.

Напомним, мощные взрывы раздавались 28 октября в Одесской области. Местные жители начали сообщать о громких звуках около 00:23. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Также небезопасно в Луганской области и Крыму.

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