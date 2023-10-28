Потужні вибухи у Дніпропетровській області: подробиці атаки

Вибухи лунають у Дніпропетровській області, чим атакує ворог
Ворог продовжує атакувати Україну. Так, зараз 28 жовтня у Дніпропетровській області лунають потужні вибухи. Раніше повідомлялося, що вибухи були в Одеській області. Небезпека атаки залишається і досі. Повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Кіровоградській Запорізькій областях.
Про це повідомляють Карта Повітряних тривог.
Потужні вибухи у Дніпропетровській області зараз, 28 жовтня
Вибухи лунають у Дніпропетровській області. За попередніми даними відбувся запуск "Калібрів".
Повідомляється, що це працює наша ППО.
Карта повітряних тривог нині така:
01:12:
Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі.
Нагадаємо, потужні вибухи лунали 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму.
Читайте Новини.LIVE!