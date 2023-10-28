Потужні вибухи у Дніпропетровській області: подробиці атаки

Вибухи лунають у Дніпропетровській області. Фото ілюстративне: REUTERS

Ворог продовжує атакувати Україну. Так, зараз 28 жовтня у Дніпропетровській області лунають потужні вибухи. Раніше повідомлялося, що вибухи були в Одеській області. Небезпека атаки залишається і досі. Повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Кіровоградській Запорізькій областях.

Про це повідомляють Карта Повітряних тривог.

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Потужні вибухи у Дніпропетровській області зараз, 28 жовтня

Вибухи лунають у Дніпропетровській області. За попередніми даними відбувся запуск "Калібрів".

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

Повідомляється, що це працює наша ППО.

Карта повітряних тривог нині така:

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

01:12:

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі.

Нагадаємо, потужні вибухи лунали 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму.