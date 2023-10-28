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Вибухи лунають у Дніпропетровській області, чим атакує ворог

28 жовтня 2023 01:07
оновлено: 01:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Дніпропетровській області: подробиці атаки
Вибухи лунають у Дніпропетровській області. Фото ілюстративне: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог продовжує атакувати Україну. Так, зараз 28 жовтня у Дніпропетровській області лунають потужні вибухи. Раніше повідомлялося, що вибухи були в Одеській області. Небезпека атаки залишається і досі. Повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Кіровоградській Запорізькій областях.

Про це повідомляють Карта Повітряних тривог. 

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Потужні вибухи у Дніпропетровській області зараз, 28 жовтня

Вибухи лунають у Дніпропетровській області. За попередніми даними відбувся запуск "Калібрів".

Повітряна тривога 28 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

 Повідомляється, що це працює наша ППО.

Карта повітряних тривог нині така:

Повітряна тривога 28 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

01:12:

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі.

Нагадаємо, потужні вибухи лунали 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму. 

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