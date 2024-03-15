Взрывы в Харьковской области — последствия попадания вражеской ракеты Искандер

Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Оккупационные силы нанесли удар по Золочеву Харьковской области. Уже известно, что они использовали ракету типа "Искандер".

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Последствия ракетного удара

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Согласно отчетам ГСЧС, ракета попала на территорию медицинского учреждения, что привело к пожарам в двух домах: в отделении скорой медицинской помощи и в строящемся общежитии.

Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Уничтожены две машины скорой помощи, еще две повреждены.

Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Общая площадь пожаров составила около 200 квадратных метров. На территории больницы также были повреждены легковые автомобили и не менее 16 находящихся поблизости жилых домов.

По последним данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Напомним, что одесский парамедик рассказал о первых минутах после попадания ракет.

Ранее мы сообщали, что полиция Винницкой области показала первые минуты после попадания дрона в дом.

Также мы писали, что в результате атаки России на Сумы произошло попадание в многоквартирный жилой дом.