Взрывы в Харьковской области — последствия попадания вражеской ракеты Искандер
Оккупационные силы нанесли удар по Золочеву Харьковской области. Уже известно, что они использовали ракету типа "Искандер".
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Последствия ракетного удара
Согласно отчетам ГСЧС, ракета попала на территорию медицинского учреждения, что привело к пожарам в двух домах: в отделении скорой медицинской помощи и в строящемся общежитии.
Уничтожены две машины скорой помощи, еще две повреждены.
Общая площадь пожаров составила около 200 квадратных метров. На территории больницы также были повреждены легковые автомобили и не менее 16 находящихся поблизости жилых домов.
По последним данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Напомним, что одесский парамедик рассказал о первых минутах после попадания ракет.
Ранее мы сообщали, что полиция Винницкой области показала первые минуты после попадания дрона в дом.
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