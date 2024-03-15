Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в Харьковской области — последствия попадания вражеской ракеты Искандер arrow

Взрывы в Харьковской области — последствия попадания вражеской ракеты Искандер

15 марта 2024 21:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Взрывы в Харьковской области — последствия попадания вражеской ракеты Искандер
Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Оккупационные силы нанесли удар по Золочеву Харьковской области. Уже известно, что они использовали ракету типа "Искандер".

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия ракетного удара

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Согласно отчетам ГСЧС, ракета попала на территорию медицинского учреждения, что привело к пожарам в двух домах: в отделении скорой медицинской помощи и в строящемся общежитии.

Наслідки ракетного удару. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Уничтожены две машины скорой помощи, еще две повреждены.

Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Общая площадь пожаров составила около 200 квадратных метров. На территории больницы также были повреждены легковые автомобили и не менее 16 находящихся поблизости жилых домов.

По последним данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Напомним, что одесский парамедик рассказал о первых минутах после попадания ракет.

Ранее мы сообщали, что полиция Винницкой области показала первые минуты после попадания дрона в дом.

Также мы писали, что в результате атаки России на Сумы произошло попадание в многоквартирный жилой дом.

Харьковская область
оккупанты
Олег Синегубов
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб