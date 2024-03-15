Вибухи на Харківщині — наслідки влучання ворожої ракети Іскандер

Наслідки ракетного удару. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Окупаційні сили завдали удару по Золочеву Харківської області. Вже відомо, що вони використовували ракету типу "Іскандер".

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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Наслідки ракетного удару

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Згідно зі звітами ДСНС, ракета влучила на територію медичного закладу, що призвело до пожеж у двох будинках: у відділенні швидкої медичної допомоги й в гуртожитку, що будується.

Наслідки ракетного удару. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Знищено дві машини швидкої допомоги, ще дві пошкоджено.

Наслідки ракетного удару. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Загальна площа пожеж становила близько 200 квадратних метрів. На території лікарні також було пошкоджено легкові автомобілі та не менше 16 житлових будинків, що розташовані поблизу.

За останніми даними, внаслідок інциденту ніхто не загинув та не постраждав.

Нагадаємо, що одеський парамедик розповів про перші хвилини після влучання ракети.

Раніше ми повідомляли, що поліція Вінничини показала перші хвилини після влучання дрона у будинок.

Також ми писали, що внаслідок атаки Росії на Суми відбулося влучання в багатоквартирний житловий будинок.