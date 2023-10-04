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Взрывы в Белгороде и Брянске: там обвиняют Украину

4 октября 2023 02:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Белгороде и Брянске: там обвиняют Украину
Взрывы в ночном небе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В русских Брянске и Белгороде были слышны взрывы сегодня ночью, 4 октября. Власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает в Telegram ASTRA.

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Взрывы в Брянске и Белгороде

Как сообщают очевидцы в обоих городах, взрывы связаны с атакой дронов.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбитые воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, вечером, 3 октября, в Киеве раздался мощный взрыв. Это произошло в районе Нивок. Предварительно взрыв был слышен на улице Академика Туполева. При этом, возможно, что-то произошло с автомобилем.

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