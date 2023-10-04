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Вибухи у Бєлгороді та Брянську: там звинувачують Україну

4 жовтня 2023 02:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Бєлгороді та Брянську: там звинувачують Україну
Вибухи у нічному небі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи сьогодні вночі, 4 жовтня. Влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє у Telegram ASTRA.

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Вибухи у Брянську та Бєлгороді

Як повідомляють очевидців обох містах, вибухи пов'язані з атакою дронів.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", — пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, увечері, 3 жовтня, у Києві пролунав потужний вибух. Це сталося у районі Нивок. Попередньо вибух було чутно на вулиці Академіка Туполєва. При цьому, можливо, щось сталося з автомобілем.

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