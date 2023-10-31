Взрывы сейчас 31 октября: ракетная угроза

Взрывы в Миргороде, враг забрасывает регион ракетами
Мощные взрывы раздаются сейчас, 31 октября, в Миргороде Враг не прекращает забрасывать страну ракетами. Воздушную тревогу в Полтавской области только объявили.
Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
Взрывы в Миргороде сейчас 31 октября
Сообщается, что мощный взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области. Опасность остается.
"Воздушная тревога в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении.
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Сообщается, что опасно сейчас в Днепропетровской и Запорожской областях. Есть угроза ракетной атаки.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, в оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом ранее там объявили воздушную тревогу. Местные Telegram-каналы сообщили, что в Севастополе раздались три взрыва. При этом в некоторых районах отключили электроэнергию.
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