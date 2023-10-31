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Взрывы в Миргороде, враг забрасывает регион ракетами

31 октября 2023 00:25
обновлено: 00:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы сейчас 31 октября: ракетная угроза
Последствия вражеской атаки. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мощные взрывы раздаются сейчас, 31 октября, в Миргороде Враг не прекращает забрасывать страну ракетами. Воздушную тревогу в Полтавской области только объявили.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Взрывы в Миргороде сейчас 31 октября

Сообщается, что мощный взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области. Опасность остается.

"Воздушная тревога в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении.

00:32:

Сообщается, что опасно сейчас в Днепропетровской и Запорожской областях. Есть угроза ракетной атаки.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог по состоянию на сейчас
Скриншот карты тревог с Telegram-канала Карта воздушных тревог

Напомним, в оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом ранее там объявили воздушную тревогу. Местные Telegram-каналы сообщили, что в Севастополе раздались три взрыва. При этом в некоторых районах отключили электроэнергию.

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