Вибухи у зараз 31 жовтня: ракетна загроза

Наслідки ворожої атаки. Фото: REUTERS

Потужні вибухи лунають зараз, 31 жовтня, у Миргороді Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Повітряну тривогу у Полтавській області щойно оголосили.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Вибухи у Миргороді зараз 31 жовтня

Повідомляється, що потужний вибух пролунав у Миргороді, що у Полтавській області. Небезпека залишається.

"Повітряна тривога в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Загроза застосування авіаційного озброєння", — йдеться в повідомленні.

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Повідомляіється, що небезпечно нині у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Існує загроза ракетної атаки.

Мапа повітряних тривог нині така:

Скриншот карти тривог з Telegram-каналу Карта повітряних тривог

Нагадаємо, в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому раніше там оголосили повітряну тривогу. Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Севастополі пролунало три вибухи. При цьому у деяких районах відключили електроенергію.