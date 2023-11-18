Взрывы в Белой Церкви сейчас 18 ноября - обстрел "шахедами" севера

Взрывы в Белой Церкви — обстрел "шахедами" севера
18 ноября 2023 23:34
обновлено: 23:50
Взрыв в ночном городе. Фото: скриншот
Взрывы в Белой Церкви сейчас 18 ноября прозвучали в ходе воздушной тревоги. По предварительной информации, работает ПВО. В ряде "красных" областей, среди которых и Киевская, объявлена угроза удара БпЛА.
Об этом сообщают местные паблики .
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Обновлено 23:28. По данным пабликов, взрывы были слышны вблизи Белой Церкви Киевской области. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам".
Сначала в Киеве объявили отбой тревоги, а затем через несколько минут Воздушные силы проинформировали о ракетной опасности.
Опасность в "красных" регионах продолжается.
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