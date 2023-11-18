Взрывы в Белой Церкви сейчас 18 ноября - обстрел "шахедами" севера

Взрыв в ночном городе. Фото: скриншот

Взрывы в Белой Церкви сейчас 18 ноября прозвучали в ходе воздушной тревоги. По предварительной информации, работает ПВО. В ряде "красных" областей, среди которых и Киевская, объявлена угроза удара БпЛА.

Об этом сообщают местные паблики .

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Обновлено 23:28. По данным пабликов, взрывы были слышны вблизи Белой Церкви Киевской области. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Сначала в Киеве объявили отбой тревоги, а затем через несколько минут Воздушные силы проинформировали о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Опасность в "красных" регионах продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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