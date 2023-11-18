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Вибухи в Білій Церкві — обстріл "шахедами" півночі

18 листопада 2023 23:34
оновлено: 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Білій Церкві зараз 18 листопада — обстріл "шахедами" півночі
Вибух в нічному місті. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Білій Церкві зараз, 18 листопада, прозвучали в ході повітряної тривоги. Ці звуки свідчать, що працює ППО. У низці "червоних" областей, серед яких є й Київська, оголошено загрозу удару БпЛА. 

Про роботу ППО в Київській області повідомляють у Київській ОВА.

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Вибухи в Білій Церкві зараз 18 листопада 

Оновлено 23:28. За даними пабліків, вибухи було чути поблизу Білої Церкви Київської області. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедам".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Також спершу в Києві оголосили відбій тривоги, а потім через кілька хвилин Повітряні сили поінформували про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Небезпека в "червоних" регіонах продовжується.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:43. Київська ОВА підтвердила роботу ППО в Київській області. Також вони зазначають, що українські захисники продовжують збивати цілі ворога.

"На Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні пов'язана з загрозою ударних БпЛА. Небезпека поширилась на Київську, Черкаську, Сумську та інші області.

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