Вибухи в Білій Церкві зараз 18 листопада — обстріл "шахедами" півночі

Вибухи в Білій Церкві — обстріл "шахедами" півночі
Вибухи в Білій Церкві зараз, 18 листопада, прозвучали в ході повітряної тривоги. Ці звуки свідчать, що працює ППО. У низці "червоних" областей, серед яких є й Київська, оголошено загрозу удару БпЛА.
Про роботу ППО в Київській області повідомляють у Київській ОВА.
Вибухи в Білій Церкві зараз 18 листопада
Оновлено 23:28. За даними пабліків, вибухи було чути поблизу Білої Церкви Київської області. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедам".
Також спершу в Києві оголосили відбій тривоги, а потім через кілька хвилин Повітряні сили поінформували про ракетну небезпеку.
Небезпека в "червоних" регіонах продовжується.
Оновлено 23:43. Київська ОВА підтвердила роботу ППО в Київській області. Також вони зазначають, що українські захисники продовжують збивати цілі ворога.
"На Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні пов'язана з загрозою ударних БпЛА. Небезпека поширилась на Київську, Черкаську, Сумську та інші області.
Читайте Новини.LIVE!