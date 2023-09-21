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Взрывы в Черкасской области: ракетная атака РФ

21 сентября 2023 05:28
обновлено: 05:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Черкасской области сегодня, 21 сентября: ракетная атака России
Дым поднимается в небо после взрыва. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг совершил пуски ракет на Украину сегодня утром, 21 сентября. Таким образом, раздаются взрывы в Черкасской области, там сообщают о работе сил ПВО.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Взрывы в Черкасской области сегодня, 21 сентября

Обновлено 05:29. В Черкасской области очень шумно. Однако по официальным данным, звуки взрывов — последствия работы ПВО.

Обновлено 05:32. "В области работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — призвали в ОВА.

Взрывы в Черкасской области
Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 05:34. В настоящее время воздушная тревога держит значительную часть территории Украины в "красных" объятиях. По областям паблики сообщают о работе ПВО.

Карта воздушных тревог в Украине 21 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что крылатые ракеты, которые Россия запустила в сторону территории Украины, достаются к своей цели с утра, 21 сентября. Карта воздушных тревог продолжает "краснеть".

Также мы писали, что по территории Украины сегодня, 21 сентября, около четырех часов утра стремительно распространилась воздушная тревога. Предварительно произошли пуски крылатых ракет из Каспийского моря.

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