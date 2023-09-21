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Вибухи в Черкаській області: ракетна атака РФ

21 вересня 2023 05:28
оновлено: 05:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Черкаській області сьогодні, 21 вересня: ракетна атака Росії
Дим здіймається в небо після вибуху. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог здійснив пуски ракет на Україну сьогодні зранку, 21 вересня. Таким чином лунають вибухи в Черкаській області, там повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Вибухи в Черкаській області сьогодні, 21 вересня

Оновлено 05:29. У Черкаській області дуже гучно. Однак за офіційними даними, звуки вибухів — наслідки роботи ППО.

Оновлено 05:32. "В області працює ППО.Дотримуйтеся інформаційної гігієни — не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців", — закликали в ОВА.

Вибухи в Черкаській області
Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 05:34. Наразі повітряна тривога тримає значну частину території України в "червоних" обіймах. По областях пабліки повідомляють про роботу ППО.

Мапа повітряних тривог в Україні 21 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що крилаті ракети, які Росія запустила в бік території України, дістаються своєї цілі зранку, 21 вересня. Мапа повітряних тривог продовжує "червоніти".

Також ми писали, що територією України сьогодні, 21 вересня, близько четвертої години ранку стрімко поширилася повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет із Каспійського моря.

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