Вибухи в Черкаській області сьогодні, 21 вересня: ракетна атака Росії

Дим здіймається в небо після вибуху. Фото: google.com

Ворог здійснив пуски ракет на Україну сьогодні зранку, 21 вересня. Таким чином лунають вибухи в Черкаській області, там повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Вибухи в Черкаській області сьогодні, 21 вересня

Оновлено 05:29. У Черкаській області дуже гучно. Однак за офіційними даними, звуки вибухів — наслідки роботи ППО.

Оновлено 05:32. "В області працює ППО.Дотримуйтеся інформаційної гігієни — не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців", — закликали в ОВА.

Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 05:34. Наразі повітряна тривога тримає значну частину території України в "червоних" обіймах. По областях пабліки повідомляють про роботу ППО.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що крилаті ракети, які Росія запустила в бік території України, дістаються своєї цілі зранку, 21 вересня. Мапа повітряних тривог продовжує "червоніти".

Також ми писали, що територією України сьогодні, 21 вересня, близько четвертої години ранку стрімко поширилася повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет із Каспійського моря.