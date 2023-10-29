Взрывы в Черкасской области сейчас 29 октября — детали атаки от ОВА

Взрывы в Черкасской области – известны детали атаки от ОВА
Взрывы в Черкасской области сейчас, 29 октября, прогремели около 23:10. Вероятно, украинские военные сбивают вражеские БпЛА, что и является следствием звуков. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.
О работе ПВО в Черкасской области сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец.
Взрывы в Черкасской области сейчас 29 октября
Обновлено 23:28. Табурец отметил, что в области повышена опасность из-за угрозы атаки БпЛА. Также, по его словам, в регионе работают силы ПВО.
Обновлено 23:38. Воздушная тревога в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.
Напомним, что в Украине около четырех часов продолжалась воздушная тревога 29 октября. Она началась около 20:30. Беспилотники врага постоянно меняли направление, из-за чего области продолжали "краснеть". В опасности находились Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая и другие.
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