Взрывы в Черкасской области сейчас 29 октября — детали атаки от ОВА

Дым после ночного взрыва в городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Черкасской области сейчас, 29 октября, прогремели около 23:10. Вероятно, украинские военные сбивают вражеские БпЛА, что и является следствием звуков. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

О работе ПВО в Черкасской области сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец.

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Взрывы в Черкасской области сейчас 29 октября

Обновлено 23:28. Табурец отметил, что в области повышена опасность из-за угрозы атаки БпЛА. Также, по его словам, в регионе работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца

Обновлено 23:38. Воздушная тревога в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине около четырех часов продолжалась воздушная тревога 29 октября. Она началась около 20:30. Беспилотники врага постоянно меняли направление, из-за чего области продолжали "краснеть". В опасности находились Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая и другие.