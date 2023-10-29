Вибухи в Черкаській області зараз 29 жовтня — деталі атаки від ОВА

Дим після нічного вибуху в місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Черкаській області зараз, 29 жовтня, пролунали близько 23:10. Ймовірно українські військові збивають ворожі БпЛА, що й є наслідком звуків. Наразі в області триває повітряна тривога.

Про роботу ППО на Черкащині повідомив очільник місцевої ОВА Ігор Табурець.

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Вибухи в Черкаській області зараз 29 жовтня

Оновлено 23:28. Табурець зазначив, що в області підвищена небезпека через загрозу атаки БпЛА. Також за його словами, в регіоні працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця

Оновлено 23:38. Повітряна тривога в Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні близько чотирьох годин тривала повітряна тривога 29 жовтня. Вона розпочалась близько о 20:30. Безпілотники ворога постійно змінювали напрямок, через що області продовжували "червоніти". У небезпеці були Київська, Черкаська, Хмельницька, Вінницька та інші.