Вибухи в Черкаській області зараз 29 жовтня — деталі атаки від ОВА

Вибухи в Черкаській області — відомі деталі атаки від ОВА
Вибухи в Черкаській області зараз, 29 жовтня, пролунали близько 23:10. Ймовірно українські військові збивають ворожі БпЛА, що й є наслідком звуків. Наразі в області триває повітряна тривога.
Про роботу ППО на Черкащині повідомив очільник місцевої ОВА Ігор Табурець.
Вибухи в Черкаській області зараз 29 жовтня
Оновлено 23:28. Табурець зазначив, що в області підвищена небезпека через загрозу атаки БпЛА. Також за його словами, в регіоні працюють сили ППО.
Оновлено 23:38. Повітряна тривога в Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях.
Нагадаємо, що в Україні близько чотирьох годин тривала повітряна тривога 29 жовтня. Вона розпочалась близько о 20:30. Безпілотники ворога постійно змінювали напрямок, через що області продовжували "червоніти". У небезпеці були Київська, Черкаська, Хмельницька, Вінницька та інші.
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