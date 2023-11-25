Взрывы в Черкасской области сейчас 25 ноября - регион под атакой "шахедов"

Дым после взрыва ночью за городом. Фото:

Взрывы в Черкасской области сейчас, 25 ноября, прогремели около 23:30. На регион происходит атака вражеских беспилотников, в ряде областей, в частности, Черкасской, Полтавской и других почти четыре часа длится воздушная тревога.

О взрывах сообщают соцсети .

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В Черкасской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Некоторые СМИ пишут о работе ПВО, однако официальной информации от власти пока нет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Телеграммная служба новостей - Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мои Черкассы. Умань"

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