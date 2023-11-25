Взрывы в Черкасской области сейчас 25 ноября - регион под атакой "шахедов"

Взрывы в Черкасской области - враг атакует регион "шахедами"
25 ноября 2023 23:44
обновлено: 00:12
Дым после взрыва ночью за городом. Фото:
Взрывы в Черкасской области сейчас, 25 ноября, прогремели около 23:30. На регион происходит атака вражеских беспилотников, в ряде областей, в частности, Черкасской, Полтавской и других почти четыре часа длится воздушная тревога.
О взрывах сообщают соцсети .
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В Черкасской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Некоторые СМИ пишут о работе ПВО, однако официальной информации от власти пока нет.
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