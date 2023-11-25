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Вибухи в Черкаській області — ворог атакує регіон "шахедами"

25 листопада 2023 23:44
оновлено: 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Черкаській області зараз 25 листопада — регіон під атакою "шахедів"
Дим після вибуху вночі за містом. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Черкаській області зараз, 25 листопада, пролунали близько 23:30. На регіон відбувається атака ворожих безпілотників, у низці областей, зокрема Черкаській, Полтавській та інших майже чотири години триває повітряна тривога.

Про вибухи повідомляють соцмережі

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У Черкаській області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Деякі ЗМІ пишуть про роботу ППО, однак офіційної інформації від влади поки що немає.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мої Черкаси. Умань"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мої Черкаси. Умань"

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