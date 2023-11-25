Вибухи в Черкаській області зараз 25 листопада — регіон під атакою "шахедів"

Вибухи в Черкаській області — ворог атакує регіон "шахедами"
25 листопада 2023 23:44
оновлено: 00:26
Дим після вибуху вночі за містом. Фото:
Вибухи в Черкаській області зараз, 25 листопада, пролунали близько 23:30. На регіон відбувається атака ворожих безпілотників, у низці областей, зокрема Черкаській, Полтавській та інших майже чотири години триває повітряна тривога.
Про вибухи повідомляють соцмережі.
Читайте також:
У Черкаській області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Деякі ЗМІ пишуть про роботу ППО, однак офіційної інформації від влади поки що немає.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!