Вибухи в Черкаській області зараз 25 листопада — регіон під атакою "шахедів"

Дим після вибуху вночі за містом. Фото:

Вибухи в Черкаській області зараз, 25 листопада, пролунали близько 23:30. На регіон відбувається атака ворожих безпілотників, у низці областей, зокрема Черкаській, Полтавській та інших майже чотири години триває повітряна тривога.

Про вибухи повідомляють соцмережі.

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У Черкаській області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Деякі ЗМІ пишуть про роботу ППО, однак офіційної інформації від влади поки що немає.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мої Черкаси. Умань"

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