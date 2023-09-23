Взрывы в Днепре продолжаются сегодня 23 сентября: мощный обстрел БпЛА

Взрывы в Днепре продолжаются: мощный обстрел БпЛА
Угроза БпЛА в ряде областей Украины сохраняется утром, 23 сентября. Так, продолжается вражеская атака на Днепр, там слышны взрывы. Предварительно работают силы ПВО.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Днепре продолжаются сегодня 23 сентября
Обновлено 05:12. В Днепре звучат взрывы. Местные паблики отмечают, что это результат ПВО.
Обновлено 05:14. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" отмечает, что в Днепропетровщину еще направляются вражеские БпЛА. Также угроза беспилотников сохраняется для Запорожской и Днепропетровской областей.
Обновлено 05:16. Между тем, значительную часть Украины охватила воздушная тревога. Опасность удара БпЛА еще актуальна для "красных" областей.
Напомним, что Днепр сегодня утром, 23 сентября, находится под атакой российских оккупантов. Так, раздался повторный взрыв в городе. Также продолжается воздушная тревога.
Также мы писали, что в Днепре сегодня ночью, 23 сентября, прогремели взрывы. На тот момент в области не была объявлена воздушная тревога.
Добавим, что до объявления воздушной тревоги в Запорожье сегодня ночью, 23 сентября, местные жители могли слышать взрывы. Предварительно враг применил баллистику.