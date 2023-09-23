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Взрывы в Днепре продолжаются: мощный обстрел БпЛА

23 сентября 2023 05:10
обновлено: 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре продолжаются сегодня 23 сентября: мощный обстрел БпЛА
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Угроза БпЛА в ряде областей Украины сохраняется утром, 23 сентября. Так, продолжается вражеская атака на Днепр, там слышны взрывы. Предварительно работают силы ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Днепре продолжаются сегодня 23 сентября

Обновлено 05:12. В Днепре звучат взрывы. Местные паблики отмечают, что это результат ПВО.

В Днепре взрывы
Источник: Днепр Инфо
В Днепре взрывы
Источник: t.me/dnipro_now

Обновлено 05:14. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" отмечает, что в Днепропетровщину еще направляются вражеские БпЛА. Также угроза беспилотников сохраняется для Запорожской и Днепропетровской областей.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 05:16. Между тем, значительную часть Украины охватила воздушная тревога. Опасность удара БпЛА еще актуальна для "красных" областей.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 23 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Днепр сегодня утром, 23 сентября, находится под атакой российских оккупантов. Так, раздался повторный взрыв в городе. Также продолжается воздушная тревога.

Также мы писали, что в Днепре сегодня ночью, 23 сентября, прогремели взрывы. На тот момент в области не была объявлена воздушная тревога.

Добавим, что до объявления воздушной тревоги в Запорожье сегодня ночью, 23 сентября, местные жители могли слышать взрывы. Предварительно враг применил баллистику.

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