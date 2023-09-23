Вибухи в Дніпрі продовжуються сьогодні 23 вересня: потужний обстріл БпЛА

Вибухи в Дніпрі продовжуються: потужний обстріл БпЛА
Загроза БпЛА в низці областей України зберігається зранку, 23 вересня. Так, триває ворожа атака на Дніпро, там чути вибухи. Попередньо працюють сили ППО.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Дніпрі продовжуються сьогодні 23 вересня
Оновлено 05:12. У Дніпрі звучать вибухи. Місцеві пабліки зазначають, що це результат роботи ППО.
Оновлено 05:14. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" зазначає, що до Дніпропетровщини ще прямують ворожі БпЛА. Також загроза безпілотників зберігається для Запорізької та Дніпропетровської областей.
Оновлено 05:16. Тим часом значну частину України охопила повітряна тривога. Небезпека удару БпЛА ще актуальна для "червоних" областей.
Нагадаємо, що Дніпро сьогодні зранку, 23 вересня, перебуває під атакою російських окупантів. Так, пролунав повторний вибух у місті. Також наразі триває повітряна тривога.
Також ми писали, що в Дніпрі сьогодні вночі, 23 вересня, прогриміли вибухи. На той момент в області не було оголошено повітряну тривогу.
Додамо, що до оголошення повітряної тривоги в Запоріжжі сьогодні вночі, 23 вересня, місцеві жителі могли чути вибухи. Попередньо ворог застосував балістику.