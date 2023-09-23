Вибухи в Дніпрі продовжуються сьогодні 23 вересня: потужний обстріл БпЛА

Вибухи вночі в місті. Фото: google.com

Загроза БпЛА в низці областей України зберігається зранку, 23 вересня. Так, триває ворожа атака на Дніпро, там чути вибухи. Попередньо працюють сили ППО.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі продовжуються сьогодні 23 вересня

Оновлено 05:12. У Дніпрі звучать вибухи. Місцеві пабліки зазначають, що це результат роботи ППО.

Джерело: Днепр Инфо

Джерело: t.me/dnipro_now

Оновлено 05:14. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" зазначає, що до Дніпропетровщини ще прямують ворожі БпЛА. Також загроза безпілотників зберігається для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 05:16. Тим часом значну частину України охопила повітряна тривога. Небезпека удару БпЛА ще актуальна для "червоних" областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Дніпро сьогодні зранку, 23 вересня, перебуває під атакою російських окупантів. Так, пролунав повторний вибух у місті. Також наразі триває повітряна тривога.

Також ми писали, що в Дніпрі сьогодні вночі, 23 вересня, прогриміли вибухи. На той момент в області не було оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що до оголошення повітряної тривоги в Запоріжжі сьогодні вночі, 23 вересня, місцеві жителі могли чути вибухи. Попередньо ворог застосував балістику.