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Вибухи в Дніпрі продовжуються: потужний обстріл БпЛА

23 вересня 2023 05:10
оновлено: 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі продовжуються сьогодні 23 вересня: потужний обстріл БпЛА
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Загроза БпЛА в низці областей України зберігається зранку, 23 вересня. Так, триває ворожа атака на Дніпро, там чути вибухи. Попередньо працюють сили ППО.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Дніпрі продовжуються сьогодні 23 вересня

Оновлено 05:12. У Дніпрі звучать вибухи. Місцеві пабліки зазначають, що це результат роботи ППО.

У Дніпрі вибухи
Джерело: Днепр Инфо
У Дніпрі вибухи
Джерело: t.me/dnipro_now

Оновлено 05:14. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" зазначає, що до Дніпропетровщини ще прямують ворожі БпЛА. Також загроза безпілотників зберігається для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 05:16. Тим часом значну частину України охопила повітряна тривога. Небезпека удару БпЛА ще актуальна для "червоних" областей.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 23 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Дніпро сьогодні зранку, 23 вересня, перебуває під атакою російських окупантів. Так, пролунав повторний вибух у місті. Також наразі триває повітряна тривога.

Також ми писали, що в Дніпрі сьогодні вночі, 23 вересня, прогриміли вибухи. На той момент в області не було оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що до оголошення повітряної тривоги в Запоріжжі сьогодні вночі, 23 вересня, місцеві жителі могли чути вибухи. Попередньо ворог застосував балістику.

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