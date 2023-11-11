Взрывы в Днепропетровской области сейчас 11 ноября — вражеский обстрел

Взрыв ночью в городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 11 ноября, раздаются в результате атаки вражеских БпЛА. По предварительной информации, работает ПВО. В регионе, а также в соседних продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Днепропетровской области сейчас 11 ноября

Обновлено 02:48. Местные и мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "monitor"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Обновлено 02:54. В Украине в ряде областей раздаются отбои воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об отбое опасности повсюду, кроме Запорожской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что в Украине два часа продолжалась воздушная тревога из-за опасности атаки вражеских БпЛА. "Красными" были такие области как Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и другие. Опасность начала распространяться по стране в 01:00.