Взрывы в Днепропетровской области сейчас 11 ноября — вражеский обстрел

Взрывы в Днепропетровской области — вражеский обстрел
Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 11 ноября, раздаются в результате атаки вражеских БпЛА. По предварительной информации, работает ПВО. В регионе, а также в соседних продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Днепропетровской области сейчас 11 ноября
Обновлено 02:48. Местные и мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области.
Обновлено 02:54. В Украине в ряде областей раздаются отбои воздушной тревоги.
Воздушные силы сообщают об отбое опасности повсюду, кроме Запорожской области.
Напомним, что в Украине два часа продолжалась воздушная тревога из-за опасности атаки вражеских БпЛА. "Красными" были такие области как Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и другие. Опасность начала распространяться по стране в 01:00.
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