Вибухи в Дніпропетровській області зараз 11 листопада — ворожий обстріл

Вибух вночі в місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Дніпропетровській області зараз, 11 листопада, лунають внаслідок атаки ворожих БпЛА. За попередньою інформацією працює ППО. У регіоні, а також в сусідніх, триває повітряна тривога.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Дніпропетровській області зараз 11 листопада

Оновлено 02:48. Місцеві та моніторингові канали повідомляють про роботу ППО в Дніпропетровській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "monitor"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 02:54. В Україні в низці областей лунають відбої повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки всюди, крім Запорізької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що в Україні дві години тривала повітряна тривога через небезпеку атаки ворожих БпЛА. "Червоними" були такі області, як Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та інші. небезпека почала ширитись країною о 01:00.