Вибухи в Дніпропетровській області зараз 11 листопада — ворожий обстріл

Вибухи в Дніпропетровській області — ворожий обстріл
Вибухи в Дніпропетровській області зараз, 11 листопада, лунають внаслідок атаки ворожих БпЛА. За попередньою інформацією працює ППО. У регіоні, а також в сусідніх, триває повітряна тривога.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Дніпропетровській області зараз 11 листопада
Оновлено 02:48. Місцеві та моніторингові канали повідомляють про роботу ППО в Дніпропетровській області.
Оновлено 02:54. В Україні в низці областей лунають відбої повітряної тривоги.
Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки всюди, крім Запорізької області.
Нагадаємо, що в Україні дві години тривала повітряна тривога через небезпеку атаки ворожих БпЛА. "Червоними" були такі області, як Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та інші. небезпека почала ширитись країною о 01:00.
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