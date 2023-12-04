Взрывы в Хмельницкой области сейчас 4 декабря — что известно об обстреле "шахедов"

Взрывы в Хмельницкой области — что известно об обстреле "шахедов"
Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 4 декабря, гремят во время воздушной тревоги. Звуки являются результатом работы сил ПВО. Перед этим предупреждали о группе "шахедов", направляющейся к Староконстантинову. Воздушная тревога продолжается.
О работе ПВО в Хмельницкой области сообщает и. о. руководителя ОВА Сергей Тюрин.
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 4 декабря
Отмечается, что в Хмельницкой области раздавались взрывы.
По словам Тюрина, в области работает ПВО.
"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", — говорится в сообщении.
Обновлено 01:32. Воздушная тревога, насчет которой недавно объявили отбой в Хмельницкой области, повторно охватила регион. Также существует опасность в ряде других областей.
Напомним, что воздушная тревога в стране продолжается уже несколько часов. Опасность вражеских беспилотников охватила множество областей.
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