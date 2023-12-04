Взрывы в Хмельницкой области сейчас 4 декабря — что известно об обстреле "шахедов"

Взрывы ночью в городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 4 декабря, гремят во время воздушной тревоги. Звуки являются результатом работы сил ПВО. Перед этим предупреждали о группе "шахедов", направляющейся к Староконстантинову. Воздушная тревога продолжается.

О работе ПВО в Хмельницкой области сообщает и. о. руководителя ОВА Сергей Тюрин.

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Отмечается, что в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Новости"

По словам Тюрина, в области работает ПВО.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрина

Обновлено 01:32. Воздушная тревога, насчет которой недавно объявили отбой в Хмельницкой области, повторно охватила регион. Также существует опасность в ряде других областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в стране продолжается уже несколько часов. Опасность вражеских беспилотников охватила множество областей.