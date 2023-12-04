Вибухи в Хмельницькій області — що відомо про обстріл "шахедів"
4 грудня 2023 01:11
оновлено: 01:19
Вибухи вночі в місті. Фото:
Вибухи в Хмельницькій області зараз, 4 грудня, гримлять під час повітряної тривоги. Звуки є результатом роботи сил ППО. Перед цим попереджали про групу "шахедів", що прямує до Старокостянтинова. Повітряна тривога продовжується.
Про роботу ППО в Хмельницькій області повідомляє в.о. очільника ОВА Сергій Тюрін.
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Зазначається, що в Хмельницькій області лунали вибухи.
За словами Тюріна, в області працює ППО.
"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги", — йдеться в повідомленні.
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