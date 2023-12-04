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Вибухи в Хмельницькій області — що відомо про обстріл "шахедів"

4 грудня 2023 01:11
оновлено: 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Хмельницькій області — що відомо про обстріл "шахедів"
Вибухи вночі в місті. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 4 грудня, гримлять під час повітряної тривоги. Звуки є результатом роботи сил ППО. Перед цим попереджали про групу "шахедів", що прямує до Старокостянтинова. Повітряна тривога продовжується.

Про роботу ППО в Хмельницькій області повідомляє в.о. очільника ОВА Сергій Тюрін.

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Зазначається, що в Хмельницькій області лунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"

За словами Тюріна, в області працює ППО.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюріна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюріна

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