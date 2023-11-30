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Взрывы в Хмельницкой области — в ОВА рассказали подробности атаки

30 ноября 2023 05:55
обновлено: 06:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области — в ОВА рассказали подробности атаки
Сильный взрыв в городе ночью. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 30 ноября, свидетельствуют о работе ПВО. Звуки могли слышно жители Шепетовского района во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает и. главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .

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По словам Тюрина, в Хмельницкой области зафиксировали работу украинских защитников.

"Жители Шепетовского района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях" , - отметил он.

Скриншот сообщения и.о. главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина
Скриншот сообщения и.о. главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

Взрывы в области звучали во время воздушной тревоги, которая по состоянию на сегодняшний день уже прошла. Обстановка в Хмельницкой области спокойная.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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