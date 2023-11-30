Взрывы в Хмельницкой области — в ОВА рассказали подробности атаки
30 ноября 2023 05:55
обновлено: 06:02
Сильный взрыв в городе ночью. Фото: росСМИ
Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 30 ноября, свидетельствуют о работе ПВО. Звуки могли слышно жители Шепетовского района во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает и. главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .
Читайте также:
По словам Тюрина, в Хмельницкой области зафиксировали работу украинских защитников.
"Жители Шепетовского района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях" , - отметил он.
Взрывы в области звучали во время воздушной тревоги, которая по состоянию на сегодняшний день уже прошла. Обстановка в Хмельницкой области спокойная.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!