Взрывы в Хмельницкой области — в ОВА рассказали подробности атаки

Сильный взрыв в городе ночью. Фото: росСМИ

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 30 ноября, свидетельствуют о работе ПВО. Звуки могли слышно жители Шепетовского района во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает и. главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .

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По словам Тюрина, в Хмельницкой области зафиксировали работу украинских защитников.

"Жители Шепетовского района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях" , - отметил он.

Скриншот сообщения и.о. главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

Взрывы в области звучали во время воздушной тревоги, которая по состоянию на сегодняшний день уже прошла. Обстановка в Хмельницкой области спокойная.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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