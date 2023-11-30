Вибухи в Хмельницькій області — в ОВА розповіли подробиці атаки
30 листопада 2023 05:55
оновлено: 06:02
Сильний вибух в місті вночі. Фото: росЗМІ
Вибухи в Хмельницькій області зараз, 30 листопада, свідчать про роботу ППО. Звуки могли чути мешканці Шепетівського району під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє в.о. голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
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За словами Тюріна, на Хмельниччині зафіксували роботу українських захисників.
"Жителі Шепетівського району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях", — зазначив він.
Вибухи в області лунали під час повітряної тривоги, яка станом на зараз вже минула. Наразі обстановка на Хмельниччині спокійна.
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