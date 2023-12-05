Взрывы в Хмельницкой области сейчас 5 декабря — в ОВА рассказали об обстреле БпЛА

Взрывы в Хмельницкой области — в ОВА рассказали о последствиях обстрела
Взрывы раздавались в Хмельницкой области сегодня ночью, 5 декабря, во время воздушной тревоги. Звуки являются результатом работы сил ПВО.
Об этом сообщает и. о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 5 декабря
"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.
Также Тюрин поблагодарил защитников за оборону неба над Хмельницкой областью.
Отметим, что в Украине продолжается воздушная тревога. Опасность охватила Львовскую и Ивано-Франковскую области. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников.
Напомним, что в ряде западных областей продолжается воздушная тревога, в течение которой зафиксировали сбитие вражеских целей. Речь идет о Кировоградской области и других.
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