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Вибухи в Хмельницькій області — в ОВА розповіли про наслідки обстрілу

5 грудня 2023 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Хмельницькій області зараз 5 грудня — в ОВА розповіли про обстріл БпЛА
Дим підіймається після вибуху. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи лунали в Хмельницькій області сьогодні вночі, 5 грудня, під час повітряної тривоги. Звуки є результатом роботи сил ППО.

Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає", — йдеться в повідомленні.

Також Тюрін подякував захисникам за оборону неба над Хмельницькою областю.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в. о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в. о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Зазначимо, що наразі в Україні продовжується повітряна тривога. Небезпека охопила Львівську та Івано-Франківську області. Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 5 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в низці західних областей триває повітряна тривога, упродовж якої зафіксували збиття ворожих цілей. Йдеться про Кіровоградську область та інші.

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