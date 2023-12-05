Вибухи в Хмельницькій області зараз 5 грудня — в ОВА розповіли про обстріл БпЛА

Дим підіймається після вибуху. Фото: скриншот

Вибухи лунали в Хмельницькій області сьогодні вночі, 5 грудня, під час повітряної тривоги. Звуки є результатом роботи сил ППО.

Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає", — йдеться в повідомленні.

Також Тюрін подякував захисникам за оборону неба над Хмельницькою областю.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в. о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Зазначимо, що наразі в Україні продовжується повітряна тривога. Небезпека охопила Львівську та Івано-Франківську області. Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в низці західних областей триває повітряна тривога, упродовж якої зафіксували збиття ворожих цілей. Йдеться про Кіровоградську область та інші.