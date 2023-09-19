Взрывы в Хмельницкой области сегодня, 19 сентября: вражеский обстрел

Взрыв в ночном городе. Фото: google.com

Звуки взрывов раздаются в Хмельницкой области сегодня ночью, 19 сентября. Враг не прекращает атаковать Украину двигающимися на запад беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области сегодня, 19 сентября

Обновлено 03:30. В Хмельницкой области слышен взрыв. Угроза повторных обстрелов беспилотниками в регионе продолжается.

Обновлено 03:32. Воздушная тревога потихоньку переползает на западные области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:36. "Хмельницкий. Слышны взрывы. Работают силы ПВО.

Оставайтесь в укрытиях", — сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Напомним, что сегодня ночью, 19 сентября, враг добрался и Кривого Рога Днепропетровской области, там гремят сильные взрывы. Воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, продолжается.

Также мы сообщали, что в Одессе слышны сильные взрывы сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам". В области и значительной части территории Украины продолжается воздушная тревога.

Добавим, что РФ не прекращает обстрелы Харьковской области. Так, в регионе сегодня ночью, 19 сентября, снова раздаются взрывы. Опасность повторного удара продолжается.