Взрывы в Хмельницкой области сегодня, 19 сентября: вражеский обстрел

Взрывы в Хмельницкой области: вражеский обстрел
Звуки взрывов раздаются в Хмельницкой области сегодня ночью, 19 сентября. Враг не прекращает атаковать Украину двигающимися на запад беспилотниками.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области сегодня, 19 сентября
Обновлено 03:30. В Хмельницкой области слышен взрыв. Угроза повторных обстрелов беспилотниками в регионе продолжается.
Обновлено 03:32. Воздушная тревога потихоньку переползает на западные области.
Обновлено 03:36. "Хмельницкий. Слышны взрывы. Работают силы ПВО.
Оставайтесь в укрытиях", — сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Напомним, что сегодня ночью, 19 сентября, враг добрался и Кривого Рога Днепропетровской области, там гремят сильные взрывы. Воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, продолжается.
Также мы сообщали, что в Одессе слышны сильные взрывы сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам". В области и значительной части территории Украины продолжается воздушная тревога.
Добавим, что РФ не прекращает обстрелы Харьковской области. Так, в регионе сегодня ночью, 19 сентября, снова раздаются взрывы. Опасность повторного удара продолжается.