Вибухи в Хмельницькій області сьогодні, 19 вересня: ворожий обстріл

Вибухи в Хмельницькій області: ворожий обстріл
Звуки вибухів лунають у Хмельницькій області сьогодні вночі, 19 вересня. Ворог не припиняє атакувати Україну безпілотниками, що рухаються на захід.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Хмельницькій області сьогодні, 19 вересня
Оновлено 03:30. У Хмельницькій області чути вибух. Загроза повторного обстрілу безпілотників в регіоні триває.
Оновлено 03:32. Повітряна тривога потихеньку переповзає на західні області.
Оновлено 03:36. "Хмельниччина. Чути вибухи. Працюють сили ППО.
Залишайтеся в укриттях", — повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 19 вересня, ворог дістався й Кривого Рогу Дніпропетровської області, там гримлять сильні вибухи. Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, продовжується.
Також ми повідомляли, що в Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.
Додамо, що РФ не припиняє обстріли Харківської області. Так, в регіоні сьогодні вночі, 19 вересня, знову лунають вибухи. Небезпека повторного удару триває.