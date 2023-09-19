Вибухи в Хмельницькій області сьогодні, 19 вересня: ворожий обстріл

Вибух в нічному місті. Фото: google.com

Звуки вибухів лунають у Хмельницькій області сьогодні вночі, 19 вересня. Ворог не припиняє атакувати Україну безпілотниками, що рухаються на захід.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Хмельницькій області сьогодні, 19 вересня

Оновлено 03:30. У Хмельницькій області чути вибух. Загроза повторного обстрілу безпілотників в регіоні триває.

Оновлено 03:32. Повітряна тривога потихеньку переповзає на західні області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:36. "Хмельниччина. Чути вибухи. Працюють сили ППО.

Залишайтеся в укриттях", — повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 19 вересня, ворог дістався й Кривого Рогу Дніпропетровської області, там гримлять сильні вибухи. Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, продовжується.

Також ми повідомляли, що в Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.

Додамо, що РФ не припиняє обстріли Харківської області. Так, в регіоні сьогодні вночі, 19 вересня, знову лунають вибухи. Небезпека повторного удару триває.