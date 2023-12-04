Взрывы в Кировоградской области — группы "шахедов" атакуют
4 декабря 2023 23:59
обновлено: 00:07
Взрывы ночью в городе. Фото: MIG
Взрывы в Кировоградской области сейчас, 4 декабря, прогремели во время атаки БПЛА на регион. По официальной информации, работает ПВО. Воздушная тревога в Кировоградской области и ряде других продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Так, военные сообщают, что в Кировоградскую область добрались вражеские беспилотники. Поэтому жители региона могут слышать взрывы, которые являются результатом работы сил ПВО.
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