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Вибухи в Кіровоградській області — групи "шахедів" атакують

4 грудня 2023 23:59
оновлено: 00:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кіровоградській області — групи "шахедів" атакують
Вибухи вночі в місті. Фото: MIG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кіровоградській області зараз, 4 грудня, прогриміли під час атаки БпЛА на регіон. За офіційною інформацією, працює ППО. Повітряна тривога в Кіровоградській області та низці інших триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Так, військові повідомляють, що до Кіровоградської області дісталися ворожі безпілотники. Через це мешканці регіону можуть чути вибухи, що є результатом роботи сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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