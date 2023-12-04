Вибухи в Кіровоградській області — групи "шахедів" атакують

Вибухи вночі в місті. Фото: MIG

Вибухи в Кіровоградській області зараз, 4 грудня, прогриміли під час атаки БпЛА на регіон. За офіційною інформацією, працює ППО. Повітряна тривога в Кіровоградській області та низці інших триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Так, військові повідомляють, що до Кіровоградської області дісталися ворожі безпілотники. Через це мешканці регіону можуть чути вибухи, що є результатом роботи сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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