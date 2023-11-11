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Взрывы в Коломне РФ — СМИ пишут об атаке на комплекс, где производили ракеты

11 ноября 2023 00:22
обновлено: 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Коломне РФ — СМИ пишут об атаке на комплекс, где производили ракеты
Взрывы в Коломне РФ ночью. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы раздавались в российской Коломне в ночь на 11 ноября. Возможен пожар на Конструкторском бюро машиностроения.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Взрывы в Коломне РФ в ночь на 11 ноября

Отмечается, что взрывы были слышны вблизи комплекса "Конструкторское бюро машиностроения", где россияне производят ракеты. Пишут, что обошлось без пострадавших.

Также позже СМИ сообщили о перекрытии движения транспорта рядом с заводом. На место происшествия выехали пожарные, вероятное возгорание.

Взрывы в Коломне РФ ночью
Взрывы в Коломне РФ ночью. Фото: росСМИ

Обновлено 00:26. На пороховом заводе в российском Котовске в Тамбовской области загорелся пожар. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы перед пожаром.

Взрывы на пороховом заводе в Котовске
Взрывы на пороховом заводе в Котовске РФ. Фото: росСМИ

Отмечается, что на место вызвали спасателей, которые якобы уже погасили огонь.

Взрывы на пороховом заводе в Котовске
Взрывы на пороховом заводе в Котовске РФ. Фото: росСМИ

"Площадь пожара составляла 300 метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, что в российском Таганроге вблизи военного аэродрома 7 ноября раздались взрывы. Вскоре в небе появились густые тучи черного дыма.

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