Взрывы в Коломне РФ — СМИ пишут об атаке на комплекс, где производили ракеты

Взрывы в Коломне РФ ночью. Фото: росСМИ

Взрывы раздавались в российской Коломне в ночь на 11 ноября. Возможен пожар на Конструкторском бюро машиностроения.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Взрывы в Коломне РФ в ночь на 11 ноября

Отмечается, что взрывы были слышны вблизи комплекса "Конструкторское бюро машиностроения", где россияне производят ракеты. Пишут, что обошлось без пострадавших.

Также позже СМИ сообщили о перекрытии движения транспорта рядом с заводом. На место происшествия выехали пожарные, вероятное возгорание.

Взрывы в Коломне РФ ночью. Фото: росСМИ

Обновлено 00:26. На пороховом заводе в российском Котовске в Тамбовской области загорелся пожар. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы перед пожаром.

Взрывы на пороховом заводе в Котовске РФ. Фото: росСМИ

Отмечается, что на место вызвали спасателей, которые якобы уже погасили огонь.

Взрывы на пороховом заводе в Котовске РФ. Фото: росСМИ

"Площадь пожара составляла 300 метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, что в российском Таганроге вблизи военного аэродрома 7 ноября раздались взрывы. Вскоре в небе появились густые тучи черного дыма.