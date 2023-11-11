Взрывы в Коломне РФ — СМИ пишут об атаке на комплекс, где производили ракеты
Взрывы раздавались в российской Коломне в ночь на 11 ноября. Возможен пожар на Конструкторском бюро машиностроения.
Об этом сообщают РосСМИ.
Взрывы в Коломне РФ в ночь на 11 ноября
Отмечается, что взрывы были слышны вблизи комплекса "Конструкторское бюро машиностроения", где россияне производят ракеты. Пишут, что обошлось без пострадавших.
Также позже СМИ сообщили о перекрытии движения транспорта рядом с заводом. На место происшествия выехали пожарные, вероятное возгорание.
Обновлено 00:26. На пороховом заводе в российском Котовске в Тамбовской области загорелся пожар. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы перед пожаром.
Отмечается, что на место вызвали спасателей, которые якобы уже погасили огонь.
"Площадь пожара составляла 300 метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Напомним, что в российском Таганроге вблизи военного аэродрома 7 ноября раздались взрывы. Вскоре в небе появились густые тучи черного дыма.
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