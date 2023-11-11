Вибухи в Коломні РФ — ЗМІ пишуть про атаку на комплекс, де виготовляли ракети
Вибухи лунали в російській Коломні в ніч проти 11 листопада. Можлива пожежа на Конструкторському бюро машинобудування.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи в Коломні РФ в ніч проти 11 листопада
Зазначається, що вибухи було чути поблизу комплексу "Конструкторське бюро машинобудування", де росіяни виготовляють ракети. Пишуть, що обійшлося без постраждалих.
Також пізніше ЗМІ повідомили про перекриття руху транспорту поряд із заводом. На місце події виїхали пожежники, ймовірне займання.
Оновлено 00:26. На пороховому заводі в російському Котовську Тамбовської області загорілася пожежа. Очевидці повідомляють, що чули вибухи перед пожежею.
Зазначається, що на місце викликали рятувальників, які вже нібито загасили вогонь.
"Площа пожежі становила 300 метрів. Потерпілих немає", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в російському Таганрозі поблизу військового аеродрому 7 листопада пролунали вибухи. Згодом у небі з'явилися густі хмари чорного диму.
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