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Взрывы в Крыму и визит Кима в РФ: эфир Новини.LIVE

14 сентября 2023 16:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрывы в Крыму и визит Кима в РФ: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гостями эфира Новини.LIVE стали политолог Олег Лесной и кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Они прокомментируют ночные очередные взрывы в Крыму и украинские удары по вражеской ПВО на полуострове.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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О чем эфир

Кроме этого, эксперты выскажут свое мнение по поводу визита лидера КНДР Ким Чен Ина в РФ и возможную поездку российского диктатора Путина в Пхеньян.

Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.

Лидер КНДР заявил, что этот визит в Путин — явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

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