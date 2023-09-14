Вибухи в Криму та візит Кіма в РФ: ефір Новини.LIVE
Гостями ефіру Новини.LIVE стали політолог Олег Лісний та кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Вони прокоментують нічні чергові вибухи в Криму та українські удари по ворожій ППО на півострові.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Про що ефір
Окрім цього, експерти висловлять свої думки щодо візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до РФ та можливу поїздку російського диктатора Путіна до Пхеньяну.
Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.
Лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.