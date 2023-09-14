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Вибухи в Криму та візит Кіма в РФ: ефір Новини.LIVE

14 вересня 2023 16:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибухи в Криму та візит Кіма в РФ: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Гостями ефіру Новини.LIVE стали політолог Олег Лісний та кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Вони прокоментують нічні чергові вибухи в Криму та українські удари по ворожій ППО на півострові. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, експерти висловлять свої думки щодо візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до РФ та можливу поїздку російського диктатора Путіна до Пхеньяну. 

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.

Лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

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