Вибухи в Криму та візит Кіма в РФ: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостями ефіру Новини.LIVE стали політолог Олег Лісний та кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Вони прокоментують нічні чергові вибухи в Криму та українські удари по ворожій ППО на півострові.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, експерти висловлять свої думки щодо візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до РФ та можливу поїздку російського диктатора Путіна до Пхеньяну.

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.

Лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.