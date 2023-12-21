Взрывы в Николаевской области сейчас 21 декабря — продолжается обстрел юга

Сильный взрыв в ночном городе. Фото: syriahr.com

Взрывы в Николаевской области сейчас, 21 декабря, прогремели около 01:40. Предварительно, работает ПВО. Сейчас в регионе, а также в Херсонской области объявлена воздушная тревога.

О работе ПВО в Николаевской области сообщает местный паблик "Николаевский Ванек".

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Отмечается, что в Николаевской области работает ПВО, зафиксировали "как минимум два сбития".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"

Тем временем, в Николаевской и Херсонской областях продолжается воздушная тревога. Объявлена угроза применения БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что враг 20 декабря атаковал Полтавскую область, из-за чего пострадал жилой дом. На него упали обломки сбитого беспилотника.