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Взрывы в Николаевской области — продолжается обстрел юга

21 декабря 2023 01:47
обновлено: 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Николаевской области сейчас 21 декабря — продолжается обстрел юга
Сильный взрыв в ночном городе. Фото: syriahr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаевской области сейчас, 21 декабря, прогремели около 01:40. Предварительно, работает ПВО. Сейчас в регионе, а также в Херсонской области объявлена воздушная тревога.

О работе ПВО в Николаевской области сообщает местный паблик "Николаевский Ванек".

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Взрывы в Николаевской области сейчас 21 декабря

Отмечается, что в Николаевской области работает ПВО, зафиксировали "как минимум два сбития".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"

Тем временем, в Николаевской и Херсонской областях продолжается воздушная тревога. Объявлена угроза применения БпЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 21 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что враг 20 декабря атаковал Полтавскую область, из-за чего пострадал жилой дом. На него упали обломки сбитого беспилотника.

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