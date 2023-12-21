Вибухи в Миколаївській області зараз 21 грудня — триває обстріл півдня

Вибухи в Миколаївській області — триває обстріл півдня
21 грудня 2023 01:47
оновлено: 01:59
Сильний вибух у нічному місті. Фото: syriahr.com
Вибухи в Миколаївській області зараз, 21 грудня, пролунали близько 01:40. Попередньо, працює ППО. Наразі в регіоні, а також Херсонській області оголошено повітряну тривогу.
Про роботу ППО в Миколаївській області повідомляє місцевий паблік "Николаевский Ванек".
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Вибухи в Миколаївській області зараз 21 грудня
Зазначається, що в Миколаївській області працює ППО, зафіксували "як мінімум два збиття".
Тим часом в Миколаївській та Херсонській областях триває повітряна тривога. Оголошена загроза застосування БпЛА
Нагадаємо, що ворог 20 грудня атакував Полтавську область, через що постраждав житловий будинок. На нього впали уламки збитого безпілотника.
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