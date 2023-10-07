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Взрывы в Одесской области: чем атакует враг

7 октября 2023 02:15
обновлено: 02:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одеській області 7 жовтня: ворог атакує ракетами
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

7 октября, около двух ночи в Одесской области прогремели взрывы. Это произошло сразу после объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Одесской области ночью 7 октября

Мониторинговые каналы сообщают, что около двух ночи в области раздались взрывы. Была угроза применения баллистики. Предварительно был зафиксирован пуск ракет "Оникс".

Воздушная тревога 7 октября

Предварительно попадание в Черноморске. Ждем официальную информацию от ОВА.

Но местные жители начали выкладывать видео последствий вражеской атаки. Из-за взрывов в Черноморске у людей в квартирах выбило окна.

02:30:

Карта воздушных тревог выглядит так:

Карта тревог 7 октября

Напомним, около полуночи 7 октября в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. Ранее Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке противника. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

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