Вибухи в Одеській області 7 жовтня: ворог атакує ракетами

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

7 жовтня, близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Це сталося одразу після оголошення повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомлють місцеві пабліки.

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Вибухи в Одеській області вночі 7 жовтня

Моніторингові канали повідомляють, що близько другої ночі в області пролунали вибухи. Існувала загроза застосування балістики. Попередньо був зафіксований пуск ракет "Онікс".

Попередньо є влучання в Чорноморську. Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА.

Але місцеві мешканці почали викладати відео наслідків ворожої атаки. Через вибухи в Чорноморську у людей в квартирах повибивало вікна.

02:30:

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога. У кількох областях України оголошена повітряна тривога.