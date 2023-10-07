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Вибухи в Одеській області: чим атакує ворог

7 жовтня 2023 02:15
оновлено: 02:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одеській області 7 жовтня: ворог атакує ракетами
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Фото ілюстративне: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

7 жовтня, близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Це сталося одразу після оголошення повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомлють місцеві пабліки.

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Вибухи в Одеській області вночі 7 жовтня

Моніторингові канали повідомляють, що близько другої ночі в області пролунали вибухи. Існувала загроза застосування балістики. Попередньо був зафіксований пуск ракет "Онікс".

Повітряна тривога 7 жовтня

Попередньо є влучання в Чорноморську.  Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА.

Але місцеві мешканці почали викладати відео наслідків ворожої атаки. Через вибухи в Чорноморську у людей в квартирах повибивало вікна.

02:30:

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Карта тривог 7 жовтня

Нагадаємо, близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога. У кількох областях України оголошена повітряна тривога.

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