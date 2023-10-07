Вибухи в Одеській області 7 жовтня: ворог атакує ракетами

Вибухи в Одеській області: чим атакує ворог
7 жовтня, близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Це сталося одразу після оголошення повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.
Про це повідомлють місцеві пабліки.
Вибухи в Одеській області вночі 7 жовтня
Моніторингові канали повідомляють, що близько другої ночі в області пролунали вибухи. Існувала загроза застосування балістики. Попередньо був зафіксований пуск ракет "Онікс".
Попередньо є влучання в Чорноморську. Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА.
Але місцеві мешканці почали викладати відео наслідків ворожої атаки. Через вибухи в Чорноморську у людей в квартирах повибивало вікна.
02:30:
Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога. У кількох областях України оголошена повітряна тривога.