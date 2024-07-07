Взрывы в Павлограде в ночь на 7 июля — подробности от соцсетей

Дым поднимается над ночным городом после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области сейчас 7 июля прогремели около 00:45. Российские захватчики запускают по региону ракеты "Искандер-М". На Днепропетровщине и в других областях объявлена угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" в Telegram.

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Взрывы в Павлограде 7 июля

По данным паблика, в районе Павлограда раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Также о мощных взрывах докладывают и местные мониторинговые каналы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Днепр Оперативный. Война"

Как известно, Искандер-М — российская система с двумя баллистическими ракетами 9М723, дальность стрельбы до 500 км (до 700 км по экспертным оценкам). Ракеты управляемые, имеющие труднопрогнозируемую траекторию, выполненные по технологии малой радиолокационной заметности, маневрируют при взлете и спуске.

Момент зарядки ракеты 9М723. Фото: росСМИ

В настоящее время на значительной части территории Украины разлеглась воздушная тревога из-за угрозы баллистики и ударных беспилотников.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине в ночь на 7 июля продолжается воздушная тревога. Опасность объявили около 23:30 6 июля из-за угрозы "шахедов", позже добавилась угроза баллистики с востока.

Также недавно россияне ударили баллистической ракетой по Днепру, в результате чего погибли три человека, еще 12 ранены. Спасатели ГСЧС завершили разбирать завалы многоэтажки в городе, куда попала РФ.