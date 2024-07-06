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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі — ДСНС завершила рятувальні роботи

6 липня 2024 17:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ДСНС завершила рятувальні роботи у Дніпрі після ракетного удару
Бригада ДСНС у Дніпрі на шикуванні після рятувальних робіт. Фото: Сергій Лисак
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Рятувальники ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 12 поранено.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у суботу, 6 липня. 

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Наслідки ракетного удару по Дніпру

дніпро вибухи 1 липня
Пошкоджена багатоповерхівка у Дніпрі. Джерело: Сергій Лисак
ракетний удар дніпро
Пошкоджена багатоповерхівка у Дніпрі. Джерело: Сергій Лисак

"Працювали цілодобово. Вивезли майже 2000 т будівельного сміття. Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей, 12 постраждали. Троє з них досі в лікарні". — коментує Лисак. 

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Працівники ДСНС на шикуванні. Джерело: Сергій Лисак

Глава ОДА висловив співчуття родинам жертв атаки та побажав найшвидшого одужання потерпілим.

"Висловлюю величезну вдячність всім, хто у той трагічний вечір і весь час після допомагав. Надзвичайникам, медикам, комунальникам, благодійникам", — пише він. 

ракетний удар дніпро 1 липня
Скриншот допису Лисака

Ракетний удар по Дніпру — що відомо

Нагадаємо, вночі, 1 липня, у Дніпрі пролунали вибухи через удар по місту російською балістичною ракетою. Внаслідок ракетного удару в будинках було пошкоджено вікна. Проте дані щодо жертв в поліції чомусь не надають.

Також 28 червня російська армія вдарила ракетою по міській житловій дев'ятиповерхівці. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали, а судмедексперти-криміналісти вже встановили особу загиблої 76-річної жінки, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді.

Ще через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки, яких не було вдома на момент обстрілу, вийшли на зв'язок, тоді як рятувальні роботи продовжувалися, оскільки ДСНС розшукувало двох людей

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