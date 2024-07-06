ДСНС завершила рятувальні роботи у Дніпрі після ракетного удару

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі — ДСНС завершила рятувальні роботи
Рятувальники ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 12 поранено.
Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у суботу, 6 липня.
Наслідки ракетного удару по Дніпру
"Працювали цілодобово. Вивезли майже 2000 т будівельного сміття. Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей, 12 постраждали. Троє з них досі в лікарні". — коментує Лисак.
Глава ОДА висловив співчуття родинам жертв атаки та побажав найшвидшого одужання потерпілим.
"Висловлюю величезну вдячність всім, хто у той трагічний вечір і весь час після допомагав. Надзвичайникам, медикам, комунальникам, благодійникам", — пише він.
Ракетний удар по Дніпру — що відомо
Нагадаємо, вночі, 1 липня, у Дніпрі пролунали вибухи через удар по місту російською балістичною ракетою. Внаслідок ракетного удару в будинках було пошкоджено вікна. Проте дані щодо жертв в поліції чомусь не надають.
Також 28 червня російська армія вдарила ракетою по міській житловій дев'ятиповерхівці. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали, а судмедексперти-криміналісти вже встановили особу загиблої 76-річної жінки, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді.
Ще через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки, яких не було вдома на момент обстрілу, вийшли на зв'язок, тоді як рятувальні роботи продовжувалися, оскільки ДСНС розшукувало двох людей.
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