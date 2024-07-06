ГСЧС завершила спасательные работы в Днепре после ракетного удара

Бригада ГСЧС в Днепре на построении после спасательных работ. Фото: Сергей Лысак

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области завершили разбор завалов многоэтажки в Днепре. В результате атаки погибли три человека, еще 12 ранены.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в субботу, 6 июля.

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Поврежденная многоэтажка в Днепре. Источник: Сергей Лысак

Поврежденная многоэтажка в Днепре. Источник: Сергей Лысак

"Работали круглосуточно. Вывезли почти 2000 т строительного мусора. Из-за той атаки, к сожалению, погибли три человека, 12 пострадали. Трое из них до сих пор в больнице". — комментирует Лисак.

Глава ОГА выразил соболезнования семьям жертв атаки и пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

Работники ГСЧС на построении. Источник: Сергей Лысак

"Выражаю огромную благодарность всем, кто в тот трагический вечер и все время после помогал. Спасателям, медикам, коммунальщикам, благотворителям", — пишет он.

Скриншот поста Лысака

Ракетный удар по Днепру — что известно

Напомним, ночью, 1 июля, в Днепре прогремели взрывы из-за удара по городу российской баллистической ракетой. В результате ракетного удара в домах были повреждены окна. Однако данные о жертвах в полиции почему-то не предоставляют.

Также 28 июня российская армия ударила ракетой по городской жилой девятиэтажке. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы, а судмедэксперты-криминалисты уже установили личность погибшей 76-летней женщины, проживавшей в одной из квартир в разрушенном подъезде.

Еще через некоторое время двое жителей поврежденной многоэтажки, которых не было дома на момент обстрела, вышли на связь, в то время как спасательные работы продолжались, поскольку ГСЧС разыскивало двух человек.